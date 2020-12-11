صورة جديدة تجمع أصالة وأيمن الذهبي بعد 15 عاما من الطلاق وابنتها تعلق

أصالة خطفت الأنظار بظهور نادر مع طليقها رجل الأعمال أيمن الذهبي وكذلك في حضور جميع أبنائها، وقد أثارت الصورة جدلا واسعا بعد انتشارها على وسائل التواصل الاجتماعي.

صورة تجمع أصالة وأيمن الذهبي رغم الخلافات القديمة

شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمع والدتها مع طليقها أيمن الذهبي وكذلك أسرته، الصورة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي نظرا للجدل والخلافات الطويلة التي جمعت كل من أيمن الذهبي والفنانة أصالة، لكن يبدو أن الثنائي قد قرر كل منهما نسيان الماضي وتجاوز أي خلاف في سبيل تجمع العائلة مرة أخرى، حيث ظهر في الصورة ايضا أبناء الفنانة أصالة من ايمن الذهبي وكذلك من زوجها السابق المخرج طارق العريان، شام الذهبي علقت على الصورة التي نشرتها فكتبت: "العائلة دوت الخليج كل شيء".

شام الذهبي عن تجمع عائلتها: "لا يوجد كلام يعبر عنه"

شام الذهبي نشرت كذلك على خاصية "الأستوري" عبر حسابها على "انستجرام" فيديو جمعها أيضا بأختها الصغرى من والدها أيمن الذهبي، كما تحدثت عن اليوم العائلي الذي جمع أفراد أسرتها بعد هذه الفترة الطويلة من الخلافات، وأكدت أنه لا توجد كلمات يمكن أن تصف هذا اليوم فقالت: "إحنا في يوم عائلي لا يوجد كلام يعبر عنه"، وقد تفاعل العديد من النجوم مع الصورة التي نشرتها شام الذهبي منهم الفنانة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني فكتبت: "ما شاء الله"، بينما علقت كذلك الفنانة إنجي المقدم فكتبت: "الله يحفظكم جميعا"، كما تفاعل أيضا كل من الفنانة ريم نصر الدين، وأنس نصري، وهبة الأباصيري، ومي الغيطي، ونيكولا معوض.

علاقة قوية تجمع شام الذهبي بوالدها

شام الذهبي حافظت على علاقتها بوالدها في الفترة الماضية، وظهرت معه في العديد من اللقاءات ونشرت صور تجمعها مع اختها من والدها عبر حسابها على "انستجرام" أكثر من مرة، في وقت أثار أيمن الذهبي جدلا خلال الشهور الماضية وذلك بسبب تدشينه قناة على "يوتيوب" والتي خصصها للحديث عن ذكرياته مع أصالة في فترة زواجهما وعملهما معاً، ونشر فيديو تحدث به عن دوره في تقديمها للجمهور من خلال أول ألبوماتها ومغامرته الإنتاجية معها، وقال إنه كان مدير أعمالها وحارسها ومنتجها وكل شيء في تلك الفترة.

يذكر أن أيمن الذهبي قد انفصل عن الفنانة أصالة في 2005 بعد 15 عام من الزواج، وتسبب ظهوره مؤخراً وحديثه المتكرر عن أصالة في إثارة التساؤلات حول رغبته في العودة إليها بعد طلاقها من المخرج طارق العريان، وكذلك تعرض للانتقادات بسبب نفس الأمر.