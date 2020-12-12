نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:
تصدر الفنان تامر أمين، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد قرار حبسه.حان الآن لـ أدهم النابلسي تكسر حاجز الـ 11 مليون مشاهدة
حقق فيديو كليب أغنية "حان الآن" للفنان أدهم نابلسي، نجاحًا كبيرًا جدًا حيث كسر حاجزالـ 11 ملايين مشاهدة بعد ايام قليلة من طرحه عبر اليوتيوب.
حلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل ضيفة على موقع دوت الخليج الإخباري للحديث عن جديدها الفني وأغنيتها الناجحة "شيك أوي".
تألقت الفنانة ثراء جبيل، أثناء تواجدها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، والذي أقيم مساء أمس الخميس في دار الأوبرا المصرية.
تستعد النجمة زينة، لتكريمها غدا السبت بمهرجان "نجم العرب" والمقرر إقامته في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بعد أن فازت باللقب بتصويت من الجمهور العربي، كأفضل ممثلة سينمائية عن فيلم 'الفلوس'.
نشرت منى فاروق صورًا جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أحدث اطلاله لها.
كشف الفنان محمد هنيدي عن كواليس شخصية خضر التي قدمها في فيلمه "عسكر في المعسكر" الذي تم عرضه عام 2003 وذلك قبل 17 عاما.
تصدرت الفنانة رانيا يوسف، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد حضورها ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن| تامر أمين يتصدر مؤشر البحث بعد قرار حبسه.. الجمهور يبحث عن رانيا يوسف لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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