أخبار الفن| تامر أمين يتصدر مؤشر البحث بعد قرار حبسه.. الجمهور يبحث عن رانيا يوسف لهذا السبب

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

تصدر الفنان تامر أمين، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد قرار حبسه.

حان الآن لـ أدهم النابلسي تكسر حاجز الـ 11 مليون مشاهدة

حقق فيديو كليب أغنية "حان الآن" للفنان أدهم نابلسي، نجاحًا كبيرًا جدًا حيث كسر حاجزالـ 11 ملايين مشاهدة بعد ايام قليلة من طرحه عبر اليوتيوب.

حلت الفنانة اللبنانية داليدا خليل ضيفة على موقع دوت الخليج الإخباري للحديث عن جديدها الفني وأغنيتها الناجحة "شيك أوي".



تألقت الفنانة ثراء جبيل، أثناء تواجدها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، والذي أقيم مساء أمس الخميس في دار الأوبرا المصرية.