عمرو دياب يغني لـ برج الحوت في حفله بـ قصر عابدين.. فيديو

تألق النجم عمرو دياب بحفله في قصر عابدين وغنى عددا من أحدث أغنياته، ومنها برج الحوت الذي تفاعل معها الحضور.

حالة كبيرة من الجدل، دائمًا ما تلاحق الهضبة عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، بسبب سرية العلاقة التي جمعت بينهما، واستمرت لأكثر من عامين حتى الآن، وتكتم كلا الطرفين على إظهار الحقيقة للجمهور الذي يتابع بشغف كل ما هو جديد عن قصة العلاقة.

وعلقت الفنانة مادلين طبر على خبر انفصال الفنان عمرو دياب عن زوجته الفنانة دينا الشربيني ، وذلك خلال مشاركتها في احدى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته ال٤٢.

وقالت مادلين طبر ان دينا الشربيني تستحق من عمرو دياب بعض التضحيات لكن في نفس الوقت قد يواجه عمرو دياب ازمة كبيرة بحصول زوجته السابقة زينة عاشور على نصف ثروته حال زواجه رسميا.

وأشارت مادلين طبر الى انها تتمنى الصلح بين الطرفين لانها احبت كثيرا بقصة حبهما والاغاني التي قدمها عمرو دياب لدينا الشربيني مثل برج الحوت ويوم تلات.