فن ومشاهير

عادل كرم يوجه الشكر لجمهوره بعد انتهاء "الهيبة الرد"

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان اللبناني ​عادل كرم​ كلمة شكر لجمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، لفريق مسلسل "​الهيبة الرد​" بعد انتهاء عرضه.

و كتب فيها :" بنهاية الهيبة الرد من قلبي بشكر كل فريق العمل، المبدع سامر البرقاوي، الممثلين جميعا وعلى رأسن الكبيرة منى واصف، والنجوم تيم حسن وديما قندلفت، عبدو وأويس وسعيد ونزيه وروزينا وأبو عقيل وأبو علي والكل ومن القلب الشكر للإستاذ ​صادق الصباح​، كل المشاهدين وأهل الإعلام وإلى اللقاء قريبا".

لاقى المنشور إعجاب عدد كبير من متابعيه والعديد من التعليقات الداعمة لفريق عمل المسلسل الذي لاقى رواجاً واسعاً في صفوف المشاهدين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا