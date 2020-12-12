شاهد | صورة نادرة لـ أحمد فهمي برفقة شقيقته في طفولتهما

نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد فهمي برفقة شقيقته بصورة نادرة في طفولتهما.

من ناحية أخرى، كانت أخر أعمال أحمد فهمي مسلسل "أسود فاتح".

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين ، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وتحدث أحمد فهمي عن دوره في العمل قائلا: "الدور يختلف عن كل ما قدمته سابقًا، لذا جمعتني أكثر من جلسة عمل مع المخرج وورشة الكتّاب من أجل الخروج بتصوّر نهائي للشخصية"، متابعًا: "ألعب دور خالد نعمان، رجل يملك شركة نقل كبيرة، ويتعامل مع شركات عدة منها شركة خطاب التي يملكها والد رانيا (هيفاء وهبي)".

وأشار إلى أن "خالد رجل طموح، ويسعى إلى تحقيق أهداف محددة، ويدرك كيف يصل إليها، ويبرّر لنفسه الأساليب التي يتبعها من أجل الوصول إلى ما يصبو إليه".

وأعرب أحمد فهمي عن سعادته لتعاونه مع الفنانة هيفاء وهبي، مُشيدًا بأدائها الفني، قائلًا: "ممثلة مجتهدة تركز على تفاصيل دورها بأفضل صورة".

ومسلسل أسود فاتح" يحكي حياة رانيا خطّاب (هيفاء وهبي) التي تتبدّل وتنقلب رأسًا على عقب، من الرغد والرفاهية إلى الهروب والصراع مع الغدر والخيانة والعداء لأقرب الناس إليها، بعد أن تُوجّه إليها اتهامات الفساد والقتل. هكذا تُخطط رانيا للعودة والانتقام واستعادة حياتها التي سُلبت منها.

ويعد أحمد فهمي، ممثل ومغني مصري، بدأ حياته الفنية كعازف لالة الكمان في فرقة عمرو دياب ثم مطربا في فرقة واما معتمدا على موهبته الغنائية ودراسته في الكونسرفتوار. وفي بداية عام 2013 قام بتقديم برنامج أراب آيدل وشاركته التقديم المذيعة اللبنانية أنابيلا هلال على قناة إم بي سي.