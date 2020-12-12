تستحقي كل نجاح.. روجينا تهنئ إلهام شاهين لتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي

هنأت الفنانة روجينا، الفنانة إلهام شاهين لتكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي بعد حصولها على جائزة أحسن ممثلة، عن دورها في فيلم حظر تجول- Curfew.

ونشرت روجينا من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة للنجمة الهام شاهين بعد تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي، وعلقت قائلة: مبروك يا حبيبتي جائزة احسن ممثلة تستحقي كل النجاح.

وفازت الفنانة إلهام شاهين، بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference" إخراج إيفان آي. تفردوفسكي، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

"حظر تجول" شهد المهرجان عرضه العالمي الأول، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.