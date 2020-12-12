عيد ميلاد ماجدة زكي.. انطلقت مع عادل إمام و«قوت القلوب» أخر أعمالها

ماجدة زكي هي شقيقة الممثل ونقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، المتزوج من الممثلة روجينا، وتزوجت ماجدة زكي من الممثل كمال أبو ريه وأنجبا ثلاث أبناء هما أحمد، كمال، حبيبة، إلا إنهما انفصلا في عام عام 2014.
انطلقت ماجدة زكي في عالم الفن عام 1978 من خلال مسلسل أحلام الفتى الطائر مع النجم عادل إمام، وقدمت بعدها عشرات الأدوار في السينما والمسرح والتلفزيون.
وكشفت الفنانة ماجدة زكي، سبب عدم ظهورها إعلاميا وذهابها للسعودية، قائلة: "مبحبش اطلع على الشاشة إلا لما أكون مشاركة في موضوع أو عمل درامي أو فني له هدف كبير".
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العمل من بطولة رانيا فريد شوقي، خالد زكى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.
تدور أحداث المسلسل حول قوت (ماجدة زكى) التى تعمل مدرسة، وتحاول إعالة أسرتها ورعايتها، ولكن يتعرض ابنها حسن الطبيب للعديد من المتاعب فى حياته؛ بسبب تصرفات أمه غير المتزنة، وسرعان ما تجد قوت نفسها فى صراع غير محتمل مع أبنائها فى إطار اجتماعى عائلى.
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