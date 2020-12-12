عيد ميلاد ماجدة زكي.. انطلقت مع عادل إمام و«قوت القلوب» أخر أعمالها

ماجدة زكي هي شقيقة الممثل ونقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، المتزوج من الممثلة روجينا، وتزوجت ماجدة زكي من الممثل كمال أبو ريه وأنجبا ثلاث أبناء هما أحمد، كمال، حبيبة، إلا إنهما انفصلا في عام عام 2014.

انطلقت ماجدة زكي في عالم الفن عام 1978 من خلال مسلسل أحلام الفتى الطائر مع النجم عادل إمام، وقدمت بعدها عشرات الأدوار في السينما والمسرح والتلفزيون.

