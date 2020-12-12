نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي: احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها زوجها احمد العوضي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . علقت الفنانة يسرا اللوزي علي مهرجان القاهرة السينمائي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . حرصت الفنانة ياسمين عبد العزيز على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها النجم أحمد العوضي. نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". تألق النجم عمرو دياب بحفله في قصر عابدين وغنى عددا من أحدث أغنياته، ومنها برج الحوت الذي تفاعل معها الحضور. انقضت فعاليات الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بعد أن طاردت الفضائح عددا من مخرجي الأفلام المصرية المشاركة، تارة بسبب تهم التحرش، وتارة أخرى لسرقة مجهود وفكرة، ولكنها تظل اتهامات حتى يثبت العكس، ولن تبقى في الذاكرة كثيرا حينما يتم التأريخ لهذه الدورة الاستثنائية، التي تقام بعد إلغاء عشرات المهرجانات على مستوى العالم بسبب الجائحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي في لحظات رومانسية.. عمرو دياب يغنى لبرج الحوت رغم خلافاته مع دينا الشربيني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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