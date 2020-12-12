توافد عدد كبير من الوزراء والمحافظين وأعضاء البرلمان المصري علي مسجد المجمع الإسلامي بمدينة الشيخ زايد لتقديم واجب العزاء في وفاة والد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.
احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها زوجها احمد العوضي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
احتفل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، بخطوبة ابنته شدوى، ونشر مجموعة صور من الخطوبة، عبر حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
نشر الفنان أحمد فهمي صورة جديدة له، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
نشر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي صور جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .
كتب الإعلامي أحمد شوبير تويتة جديدة في حب كابتن حمادة إمام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا: ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها... عصام الحضري يوجه رسالة لابنته بعد خطوبتها... صورة نادرة لـ أحمد فهمي برفقة شقيقته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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