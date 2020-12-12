إياد نصار يكشف تفاصيل دوره في أحدث حلقات «نمرة اتنين»

حازت سابع حلقات الدراما الاجتماعية المشوّقة "نمرة اتنين" على اشادة لافتة بعد أيام من عرضها مساء يوم الخميس الماضي.



الحلقة الجديدة بعنوان "آخر الليل"، وهي من بطولة إياد نصار وأمينة خليل؛ وكتابة وإخراج آدم عبد الغفار، وهي من أعمال شاهد الأصلية.





وتدور أحداث الحلقة حول مكالمة عشوائية هاتفية تقوم بها نور لغرف الفندق الذي تقيم فيه قُبَيل زواجها، من باب العبث وإضاعة الوقت، لتجد نفسها متورطة في مكالمة هاتفية طويلة مع شكري، الشاب الغامض والمثقف الذي يعمل في تسجيل الكتب صوتيًا. وخلال المكالمة نكتشف مراحل مختلفة من حياة نور.

ومن جانبه قال إياد نصار: "

تعاملت مع المخرج آدم عبد الغفار سابقًا، وأنا سعيد بهذه التجربة اليوم، فلديه دائمًا وجهة نظر فريدة وفهم خاص للنص، خاصةً أنه هو شخصيًا من قام بكتابته، ناهيك عن أنني معجب بأسلوب تعامله وتوجيهه للممثلين."

وحول قصة الحلقة ومدى قناعته بفكرة مسلسل "نمرة اتنين"، قال نصار: "أنا أؤمن بالحب بشكل كامل، الحب غير المشروط. الإنسان دائمًا في حالة بحث عن الحب، كما أنني مؤمن بالفرصة الثانية، فالحياة ليست فرصة واحدة فقط."

وختم نصار: "أصحبت منصة "شاهد" جزءًا من يوم المشاهد العربي، وهذه مساحة جديدة لنا كممثلين. أنا متشوق لمعرفة رد فعل الجمهور على المسلسل، فإن نجاح أي عمل على "منصة" شاهد هو نجاح حقيقي وملموس".