النجوم يحتفلون بفوز الفيلم السعودي "حد الطار" بجائزتين في مهرجان القاهرة السينمائي

"حد الطار" الفيلم السعودي الجديد الذي استطاع أن يحصد إشادة واسعة من قبل جمهور ونقاد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي والذي انتهت فعالياته مساء يوم الخميس 10 ديسمبر، حيث حصد الفيلم جائزتين بعدما شارك في مسابقة آفاق السينما العربية واحتفل العديد من نجوم السعودية بهذا النجاح الكبير.



ناصر القصبي يقدم التهاني لصناع فيلم "حد الطار"

ناصر القصبي الفنان السعودي الكبير نشر عبر حسابه على "تويتر" تدوينة قدم من خلالها التحية والشكر لصناع الفيلم بعد حصوله على جائز لجنة التحكيم والتي تحمل اسم "صلاح ابو سيف"، وكذلك حصول الفنان السعودي فيصل الدوخي على جائزة أفضل ممثل عن دوره في العمل، فكتب الفنان ناصر القصبي: " فيلم (حد الطار) يحصد جائزتين في مهرجان القاهرة السينمائي جائزة لجنة التحكيم الخاصة، جائزة أفضل تمثيل لفيصل الدوخي، الفيلم يحكي حكاية حب بين بنت طقاقه وأبن سياف (منفذ أحكام القصاص) في التسعينات، تحية خاصة لصانع العمل عز الشلاحي وكاتب النص مفرج المجفل".

النجوم يهنئون صناع فيلم "حد الطار" بعد فوزه في مهرجان القاهرة

عبدالله السدحان من النجوم الذين أكدوا أن فيلم "حد الطار" وما حققه من إنجاز في مهرجان القاهرة يعتبر فخر لكل فنان سعودي، ووجه التحية لكل صناع الفيلم فكتب عبر حسابه على "تويتر": " فخر لكل فنان والتهنئة موصوله للزميلة اضوى شاكر والزملاء المشاركين"، الفنانة إلهام علي وجهت كذلك التحية لصناع الفيلم عبر حسابها على "تويتر" فكتبت: " في مهرجان القاهرة السينمائي تميز ونجاح لنا كلنا مبروك الجوائز عليكم ومبروك علينا وجودكم بالفن، قلتها وأكررها سنصل في يوم لمنافسة أعمال عربية وعالمية حتى بالفن، هدفنا نكون رقم 1 شكراً لكم والف مبروك يا أبطال".

محمد فهد الحارثي رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية وجه كذلك التهنئة لفريق عمل الفيلم الذي يعتبر إحدى إنتاجات الهيئة فكتب عبر حسابه على "تويتر" فقال: "ابارك للزملاء فريق فيلم (حد الطار) الذي أنتجته هيئة الإذاعة والتلفزيون الفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة السينمائي عن أفضل فيلم روائي، كما حصد فيصل الدوخي جائزة أفضل ممثل، هذا الفوز يؤكد أن قصصنا جديره بأن تروى للعالم عبر شبابنا السعودي، وبواسطة الابداع السينمائي".

صناع فيلم "حد الطار" يحتفلون بفوزه

الفنان فيصل الدوخي صاحب جائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي علق على هذا النجاح فكتب عبر حسابه على "انستجرام": "بفضل الله حصلت على جائزة افضل اداء تمثيلي عن فيلم (حد الطار) في مهرجان القاهره السينمائي بالإضافه لحصولنا على جائزة لجنة التحكيم الخاصة الف شكر لفريق عمل الفيلم وعلى رأسهم المخرج عبدالعزيز الشلاحي والكاتب مفرج المجفل".

المخرج عبد العزيز الشلاحي وجه الشكر لكل من قدم التهاني لأبطال العمل فكتب عبر حسابه على "تويتر": "شكراً لكم ولطيب مشاعرك أسعدتموني وكل شخص يستحق كلمات من الشكر منفصله من القلب شكراً لكل من كتب وبارك وعلق وأعجب وتحمس".