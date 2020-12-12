بعد حلقته مع أبلة فاهيتا.. حسين فهمي يتصدر جوجل

تصدر الفنان حسين فهمي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره مع أبلة فاهيتا

وتحدث «فهمي» خلال اللقاء عن حياته الخاصة والفنية، وعلاقته بالمرأة، كاشفا العديد من أسراره الشخصية في حلقة مليئة بالمواقف الكوميدية.

وقال فهمي، إن اسمه المركب هو محمد حسين، متابعًا: "نص أصحابي ينادوني باسم بيبسي".

وأكمل: "أن تاريخ ميلاده مازحًا هو 22 مارس 2020، ومتزوج ويعول ولديه 3 أولاد هم محمود ونائلة ومنة الله، معقبا: "كلهم حلوين عشان أمهاتهم حلوين".

وأكمل: "بابا درس علوم سياسية في باريس، وأمي درست في السربون.. والدتي كانت سيدة مجتمع".

وعن حياته، كشف حسين فهمي تفاصيل جديدة، قائلا: "بعمل ريجيم طول الوقت ولو زعلان من حد بمجرد إنه يبوسني أصالحه على طول، وعمري ما بوست ست أطول مني".