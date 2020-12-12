كريس هيمسورث يوسع الفجوة بينه وبين النجم رايان راينولدز بمهاجمته مجددا

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قام النجم كريس هيمسورث بمهاجمة النجم الكندي رايان راينولدز، في فيديو جديد قام هيمسورث بنشره، ردا على مهاجمة رايان راينولدز له مؤخرا عبر تصريحات.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن هيمسورث، نعت رايان بمجموعة من الصفات الخارجة، بعد أن قام راينولدز بدفع جدته لتسجيل مقطع فيديو تتعدى به على هيمسورث باللفظ..

ومن المتوقع ان تشهد أفلام مارفل في السنوات القادمة، ظهور لشخصية ديد بول التي يجسدها رايان راينولدز ضمن سرد افلام عالم مارفل السينمائي ما يعظم من فرص ظهور الثنائي معا في فيلم واحد.

