بعد حلقته مع الإعلامية وفاء الكيلاني.. الجمهور يبحث عن سمير غانم

تصدر الفنان سمير غانم، مؤشرات البحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهوره مع الإعلامية وفاء الكيلاني،

وقال غانم خلال حواره، إن والدته من مصر وأساسها من شبرا، ووالده من الصعيد، مضيفًا أنه عاش فترة في مدينة بنى سويف.

وأشار إلى أن والده كان ضابطا في بني سويف، إذ كان يتولى رئاسة مكتب شئون العربان، المسئول عن حل الخلافات بين القبائل.

وأوضح أنه بدأ مراهقته منذ عمر 15 سنة، وحبه الأول كانت بنت الجيران، ولكنها كانت تتجاهله دائمًا، وأكد أنه خجول جدًا والوحيدة التى وقف أمامها وعاكسها الفنانة مديحة كامل، قائلا: "إنتى زى القمر"، وردت: "ميرسى الله يخليك"، مشيرا إلى أنه اكتشف موهبتها أيام الجامعة، وعرّفها بالأستاذ محمد سالم.

وحينما طلبت منه وفاء الكيلانى أن يتحدث باللهجة الصعيدية، قال إن الذى يتمكن من اللهجة الصعيدية الفنان الراحل جورج سيدهم، موضحًا أنه لا يجيد اللهجة الصعيدية إلا إذا كان هناك دور يقدمه في عمل فنى.