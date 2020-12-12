نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهى صالح تنضم لقائمة أبطال فيلم "ليلة العيد" مع يسرا وغادة عادل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة الشابة نهى صالح على المشاركة في فيلم "ليلة العيد" مع المخرج سامح عبد العزيز، وهو بطولة يسرا، غادة عادل، سميحة أيوب، ريهام عبد الغفور، صابرين، سيد رجب، محمد لطفي.

فيلم "ليلة العيد" من تأليف أحمد عبد الله، تدور أحداثه في يوم واحد، بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويتحدث عن القهر الذي تتعرض له المرأة، عبر مراحل عديدة من الطفولة والشباب.

ويعتبر فيلم "ليلة العيد" التعاون الرابع الذى يجمع نهى صالح بالمخرج سامح عبد العزيز بعدما تعاونت معه من قبل في مسلسلى "رمضان كريم"، و"أرض النفاق"، وفيلم "سوق الجمعة".

والجدير بالذكر أن آخر أعمال نهى صالح الدرامية مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمى وأكرم حسني، والمسلسل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.