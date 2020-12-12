فيديو حسين فهمي يكشف عن اسمه الحقيقي ويؤكد : عشتُ قصة حب مع نجلاء فتحي

حسين فهمي حل ضيفا على برنامج "لايف من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية أبلة فاهيتا، عبر شاشة ON E، وتحدث الفنان المصري عن الكثير من تفاصيل حياته، كما كشف عن تعلمه الرقص الشرقي بالعصا علي يد الراحلة تحية كاريوكا.

حسين فهمي يكشف عن اسمه الحقيقي

حسين فيهمي كشف في تصريحاته لبرنامج "لايف من الدوبلكس" وتحديدا في فقرة الدمية كارو عن اسمه الحقيقي وهو محمد حسين محمود فهمي، وأن اسمه مركب هو محمد حسين، الفنان المصري تحدث كذلك عن أسرته وأن لديه 3 أبناء هم محمود ونائلة ومنة الله، وأن والدته درست في كلية الآداب، بينما والده درس العلوم السياسية في العاصمة الفرنسية باريس، وأكد حسين فهمي أنه التحاق بكلية الحقوق وذلك قبل أن يبدأ مشوراه الفني، وأوضح أن السبب في ذلك يعود إلى رغبة أسرته في دراسته هذا المجال لكنه لم يكن يحبه، ولذلك لم يستمر فيها أكثر من عامين وترك الكلية من أجل أن يلتحق بمعهد السينما ويبدأ مشوراه الفني، كما كشف حسين فهمي عن ما فعلته إحدى المعجبات معه وإختبائها في غرفته بأحد الفنادق مما جعله يتصل بالأمن من أجل إخراجها.

حسين فهمي يتحدث عن حبه للفنانة نجلاء فتحي

حسين فهمي خلال فقرة سؤال وعقاب أجاب على أكثر من سؤال بشكل صريح لكنه رفض الإجابة عن البعض الأخر مما تعرض بسببه للعقاب، حسين فهمي أكد أنه أحب الفنانة المصرية نجلاء فتحي لكن لم يكن من الممكن أن تنجح هذه العلاقة، كما قام حسين فهمي بتقليد الضحكة الشهيرة للفنانة نبيلة عبيد، ورفض أن يتحدث عن أكثر زوجة أحبها من زوجاته السابقات، حسين فهمي أكد كذلك أن هناك صداقه جمعته بالمخرج الشهير ستيفن سبيلبرغ فقال : "سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل دراسة الإخراج وكنت متزوج في عمر الـ24 ورزقت بابني الأكبر محمود في الـ25 من عمري، وستيفن سبيلبرغ أحد أصدقاء الدراسة وعندما ازور الولايات المتحدة الأمريكية ألتقيه".

حسين فهمي معجب بمسلسل " The Crown" وأداء أبطاله

حسين فهمي أكد كذلك أنه معجب بالمسلسل الشهير" The Crown" وأن أبطال العمل قدموه بشكل مميز وأنه معجب بكل أبطاله، حسين فهمي أوضح أيضا أنه لا يشاهد أعماله التي يقدمها في السينما أو الدراما لأنه دائما ينتقد نفسه بشكل مستمر فلذلك لا يرغب في مشاهدة الأعمال حتى لا يلوم نفسه على أي مشهد قدمه، وقال حسين فهمي عن تعلمه الرقص الشرقي: "ذهبت في البداية لرشدي أباظة من أجل أن يساعدني في تعلم الرقص الشرقي بالعصا لكنه أقترح علي أن اطلب ذلك من الفنانة تحية كاريوكا، وساعدتني بالفعل".