ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها برومانسية وترد على شائعات طلاقها ..بالصور

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها أحمد العوضي برومانسية وترد على شائعات طلاقها، فالنجمة المصرية ياسمين عبد العزيز شاركت جمهورها بأجواء احتفالها بعيد ميلاد زوجها معربة عن حبها الكبير له وردت في الوقت عينه على الأخبار المتداولة حول طلاقهما، لتجدد بهذه المناسبة عهود الحب بينهما.

ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلاد زوجها برومانسية

الفنانة ياسمين عبد العزيز احتفلت بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي، بطريقة رومانسية جداً عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وشاركت متابعيها بمجموعة صور لهما بلقطات مختلفة تعبّر عن مدى الإنسجام والحب الكبير الذي يجمعهما، ووجهت معايدة لأحمد العوضي قائلة له :"عيد ميلاد سعيد حبيبي".

وظهرت في احدى الصور وهي تطبع قبلة على خد زوجها، كما بدت بشكل عفوي في لقطة ثانية لها وهي تلتقط صورة سلفي برفقته من داخل منزلهما.

وتأتي هذه المناسبة والصور كرد ايضا من ياسمين عبد العزيز على شائعات الطلاق التي طالتهما في الفترة الأخيرة، وتأكيد منها بأنها تعيش برفقة زوجها أسعد لحظاتها بدون أي مشاكل.

وكان أحمد العوضي علّق على ما يتم تداوله من طلاقه ونشر احدى التدوينات وكتب قائلاً : "إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا".

أحمد العوضي بدوره نشر صورة من تحضيرات ياسمين لحفل عيد ميلاده في المنزل، حيث بدت الزيّنة المبهجة من البالونات الحمراء واسمه، وعلق قائلاً في رسالة شكر لزوجته: "شكرًا حبيبتي.. أحبك".

ويعد هذا أول عيد ميلاد لأحمد العوضي برفقة ياسمين بعد زواجهما المفاجئ منتصف هذا العام، وتحديدا في شهر رمضان الفائت.

وتفاعل الجمهور مع صور ياسمين عبد العزيز وزوجها احمد العوضي ورمانسيتهما المحبّبة، وتنموا لهما حياة زوجية سعيدة.

ياسمين عبد العزيز وزوجها في مسلسل "اللي ملوش كبير"

على صعيد فني، تستعد ياسمين عبد العزيز مع زوجها احمد العوضي لتصوير مسلسل بعنوان "اللي ملوش كبير" المقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، حيث قررت الشركة المنتجة بدء تصويره منتصف شهر ديسمبر الجاري.

وكانت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تألقا في رمضان الفائت بأعمال درامية منفصلة حيث لعبت ياسمين دور البطولة في مسلسل و"نحب تاني ليه" الذي لاقى أصداء ايجابية، وشارك في بطولة العمل: كريم فهمي، وشريف منير، وليلى عز العرب، وسوسن بدر، وأخرون، تأليف عمرو محمود ياسين، وهو من إخراج مصطفى فكري، وإنتاج سينرجي.

اما أحمد العوضى فشارك في مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، وقدم شخصية الارهابي هشام عشماوي" حيث اشاد الجمهور بأدائه، وشارك في بطولة العمل كل من محمد امام، محمد رجب، صلاح عبد الله، حازم سمير، عمرو سعد، اسر ياسين، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، اخراج بيتر ميمي.