فيديو سمير غانم : فشلتُ في كلية الشرطة ومديحة كامل دوت الخليج الوحيدة التي حاولت مغازلتها

سمير غانم الفنان المصري الكبير حل ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على كل من قناة "DMC" و "أبو ظبي"، وكشف عن الكثير من تفاصيل حياته الشخصية وكيف كانت بدايته الفنية.

سمير غانم: "التحقت بكلية الزراعة بعد فصلي من كلية الشرطة"

سمير غانم كشف عن صدمته بعدما تم فصله من كلية الشرطة في بداية حياته والحالة التي أصبح عليها بعد ما حدث، كما تحدث عن التحاقه بكلية الزراعة فقال: "عندما علمت أنني تم فصلي من كلية الشرطة صدمت لدرجة أنني لم اعد للمنزل مما تسبب في قلق والدتي ووالدي الذي بحث عني، لكني عدت في ساعة متأخرة ولم يتحدث أي منهما معي عن ما حدث وساعدوني على تجاوز هذه المحنة، مجموعي جعلني التحق بكلية الزراعة في اسكندرية، لانضم لمجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا الذين تخرجوا من الكلية منهم الفنان عادل إمام، ومحمود عبدالعزيز، وكنت ارسب بشكل مستمر لرغبتي في الاستمرار في الكلية".

سمير غانم مكتشف الفنانة مديحة كامل

سمير غانم تحدث كذلك عن أول قصة حب له في فترة مراهقته وعن اكتشافه للفنانة الراحلة مديحة كامل وظهورها معه لأول مرة على خشبة المسرح والذي كان بداية شهرتها فقال : "فترة الطيش بالنسبة لي كانت في المراهقة وخلالها أحببت ابنة الجيران وكانت يونانية، وهي الوحيدة التي أحببتها في هذه الفترة، انا اخجل من معاكسة اي امراة، والوحيدة التي تحدثت معها وعبرت لها عن إعجابي بها الفنانة مديحة كامل فأنا من اكتشفها وطلبت منها أن تقدم معي فقرة على المسرح واستطاعت أن تلفت الأنظار، حتى نجحت بعد ذلك في أن تستكمل مسيرتها الفنية".

سمير غانم: والدي في البداية رفض فكرة أن أصبح ممثلا

سمير غانم أكد أن والده كان يرفض انضمامه لعالم التمثيل لكنه مع النجاح الذي حققه تراجع والده عن موقفه وبات يظهر معه أثناء العروض الفنية التي كان يقدمها فقال النجم المصري الكبير: "بعد انضمامي لكلية الزراعة علم والدي بأنني لدي موهبة التمثيل، وكان حزين من ذلك في البداية لكن بعد نجاحي وشهرتي، أفتخر والدي بي لدرجة أنه بات يرد على المعجبين، وذهب معي إلى خارج مصر لتقديم عروض مسرحية هناك"، وأضاف سمير غانم: "في بداية حياتي كانت أخشى من ظهوري أمام الجمهور لشعوري أن جورج سيدهم كان قادر على الاضحاك، وكذلك الضيف أحمد الذي تحدثت معه عن ما اشعر به، لكنه أكد لي أنني قادر على إضحاك الجمهور، ولا انسى له هذا الموقف أبدا".