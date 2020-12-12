عمرو دياب يتألق في قصر عابدين ويغني ”محسود” لأول مرة

أحيا النجم عمرو دياب حفلا خاصا بقصر عابدين مساء أمس الجمعة وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والإعلام ونجوم المجتمع.

ولأول مرة غنى الهضبة مقطعا من أغنية "محسود" التي سيطرحها قريبا وهي من كلمات المستشار تركي آل الشيخ وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي.

حرص عدد كبير من نجوم المجتمع ورجال الأعمال على المشاركة في الحفل الذي تألق فيه الهضبة عمرو دياب بقصر عابدين .

و جاء من بين الحضور الذين شاركوا في الحفل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمنتج جمال العدل و حرمة و الفنان اسر ياسين وحرمة وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم وحرمه دينا الجنايني والفنان أحمد فهمي، والكاتب الصحفي خالد صلاح وحرمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن.