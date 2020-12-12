سيمون تدعو إلى الابتسامة لكسب القلوب

نشرت الفنانة سيمون صورة قديمة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهرت سيمون في الصورة بملامح شبابية ، لا تتجاوز عقدها الثاني ، وعلقت علي الصوة قائلا : "

.. ابتسم ويكفيك أن ترى الآخرين يبادلونك ابتسامة أعمق وأصدق.. ابتسم لتزيح الهم من قلبك وتزيح هم غيرك. ابتسم فابتسامتك رمز العطاء ومبدأ المحبين للخير والأوفياء وصفة النبلاء.. فابتسم لأنك مبتسم.. كم أحيت الابتسامة من همم ميتة.. وحركت نفوسًا بائسة ورفعت قدر الآخرين وقدرك.. كم فتحت قلوب وأنيرت دروب وكشفت كروب بالابتسامة.. ابتسم فالابتسامة من أسهل الطرق لكسب القلوب.. وهي سر إبداعك في جمع أكبر قدر من المحبين حولك " .

وطرحت الفنانة سيمون مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة.

"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن ألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.

تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".

تعد سيمون أحد أشهر مطربات التسعينات، ومن أنجح أغانيها: "مش نظرة وابتسامة"، "ساعتي مش مظبوطة"، "بتكلم جد".

دخلت مجال التمثيل عام ١٩٨٨ من خلال مشاركتها فاتن حمامة في فيلم "يوم مر ويوم حلو".

شاركت في العديد من الأفلام الناجحة أشهرها: "آيس كريم في جليم" مع الهضبة عمرو دياب.

قدمت مع الفنان محمد صبحي عددا من المسرحيات الناجحة، منها "أنا كارمن" و"لعبة الست".

تزوجت سيمون من الناشط السياسي محمد غنيم في 20 أكتوبر عام 2009، بعد قصة حب تغلبت على اختلاف الدين