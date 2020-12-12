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عرض مسلسل"إسعاف يونس" لمحمد أنور في هذا الموعد

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان محمد أنور عن موعد عرض مسلسله الجديد "إسعاف يونس"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

نشر محمد أنور صورة البوستر الرسمي الخاص بمسلسل "إسعاف يونس"، وعلق عليه قائلاً:"توكلنا على الله، تابعوا مسلسل إسعاف يونس حصريًا على watch it، ابتداءً من الأربعاء القادم، 16 ديسمبر".

مسلسل "إسعاف يونس" يُعد أولى البطولات المطلقة للفنان محمد أنور الدرامية، ويشاركه في بطولته سارة سلامة، محمد علي رزق، رحاب عرفة، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم يظهرون كضيوف شرف منهم أمير كرارة، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، أحمد فهمي، أحمد حلاوة، محمود البزاوي، صلاح عبد الله.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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