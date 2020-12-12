بعد تعرضها لهجوم حاد بشأن فيلم عاش يا كابتن .. مي زايد :" عمري ما اتحطيت في موضع اتهام عشان ادافع عن نفسي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرضت المخرجة مي زايد، مخرجة فيلم "عاش يا كابتن" لاتهامات عديدة، وذلك بعد فوز الفليم بجائزة الهرم البرونزي، وجائزة يوسف شريف رزق الله"الجمهور"، وجائزة إيزيس، من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 التي أقيمت مؤخرًا في دار الأوبرا المصرية، لكنها حرصت على الرد على تلك الاتهامات من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت مي زايد منشورًا قالت فيه :"مفيش أي قرار فني أو إخراجي او انتاجي حتى اتاخد ليه علاقة بالفيلم دا كان من حد غيري، من أول لحظة في ٢٠١٤ ولحد آخر لحظة في ٢٠٢٠، ومفيش أي تصوير حصل وأنا مش جزء من الفيلم دا، أول لقطة اتصورت للفيلم دا كانت حتى بالكاميرا الشخصية بتاعتي.

وأضافت مي زايد قائلة :"وأنا عمري ما اتحطيت في موضع اتهام عشان ادافع عن نفسي، الحمدلله ودي حاجة يتسأل فيها أي حد اشتغلت معاه طول ال١٠ سنين اللي فاتت، . وبالنسبة للفيلم دا تحديداً أي حد من فريق العمل أو الناس اللي اتعمل عنهم الفيلم يقدر يأكد كلامي، هما كانوا موجودين وشايفين كل حاجة".

وكانت المخرجة مي زايد قد تعرضت لهجوم حاد من قبل الناقد الفني هوفيك حبشيان، الذي

نشر صورة لبوستر فيلم قصير

يحمل نفس الاسم تم إنتاجه عام 2015، وقصته عن شابة تلعب رفع الأثقال، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، وعلق عليه قائلاً :" مخرجة فيلم (عاش يا كابتن) مش بس سارقة الفيلم من مخرجه الأصلي، سارقة العنوان كمان وفكرة البوستر من فيلم إنتاج 2015".

كما كتب المخرج عمروش بدر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"، "توضيح هام بشأن فيلم "عاش يا كابتن" أنا مروحتش بالفيلم أديه لـ مي زايد، الفيلم كان مشروعي فهو فكرتي وقصتي وأنا اللي عملت كل مراحل البحث من أكتر من ٦ سنين وأنا اللي جايب اكسيس الشخصيات وكنت مخرج الفيلم ٣ سنين واختلفنا ومشيت، الوقت اللي كنت مخرج أكتر من ٧٥% من الفيلم الحالي، شكرًا"،

فيلم "عاش يا كابتن" فيلم وثائقي يتتبع على مدار أربع سنوات رحلة" زبيبة"الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عامًا، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها "نهلة رمضان" بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، فتذهب للتدريب بشكل يومي تحت إشراف "كابتن رمضان" الذي أمضى أكثر من ٢٠ عاماً في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.