وطرحت الفنانة سيمون مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة.
"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن ألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.
تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".
دخلت مجال التمثيل عام ١٩٨٨ من خلال مشاركتها فاتن حمامة في فيلم "يوم مر ويوم حلو".
شاركت في العديد من الأفلام الناجحة أشهرها: "آيس كريم في جليم" مع الهضبة عمرو دياب.
قدمت مع الفنان محمد صبحي عددا من المسرحيات الناجحة، منها "أنا كارمن" و"لعبة الست".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بصورة قديمة لها.. سيمون تدعو إلى الابتسامة لكسب القلوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.