بصورة قديمة لها.. سيمون تدعو إلى الابتسامة لكسب القلوب

تقول كلمات الأغنية: "اسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدرى وارمح قوى فى عندك واستنى شوف عندى.. واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهرى وفر بقى عتابك لسه عليك بدرى".

"اسهر بقى لوحدك" كلمات محمد ناصر ومن ألحان وجيه عزيز وتوزيع باسم منير.

وطرحت الفنانة سيمون مؤخرًا عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب" أغنيتها الجديدة "اسهر بقى لوحدك" والتى سجلتها منذ أيام قليلة.

تعد سيمون أحد أشهر مطربات التسعينات، ومن أنجح أغانيها: "مش نظرة وابتسامة"، "ساعتي مش مظبوطة"، "بتكلم جد".

دخلت مجال التمثيل عام ١٩٨٨ من خلال مشاركتها فاتن حمامة في فيلم "يوم مر ويوم حلو".

شاركت في العديد من الأفلام الناجحة أشهرها: "آيس كريم في جليم" مع الهضبة عمرو دياب.

قدمت مع الفنان محمد صبحي عددا من المسرحيات الناجحة، منها "أنا كارمن" و"لعبة الست".