شاهد.. صور جديدة من حفل زفاف ميار الغيطي

وقد نجحت ميار فى خطف الأنظار على الشاشة منذ بداية ظهورها بالرغم من قلة أعمالها الفنية، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها:

1- ابنة الإعلامى محمد الغيطى والإعلامية منى بارومة.

2- دخلت الفن فى سن مبكر، وهو الأمر ذاته الذى فعلته شقيقتها مي الغيطى.

3- ظهرت لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها 5 أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي.

4- شاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.

5- جسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".