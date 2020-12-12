خالص العزاء للشعب المغربي.. أحمد رزق ينعى الإعلامي صلاح الدين الغماري

نعى الفنان أحمد رزق، الإعلامي المغربي الراحل صلاح الدين الغماري الذى وافته المنية، ليلة الخميس – الجمعة جراء أزمة قلبية ألمّت به.

ونشر أحمد رزق صورة للإعلامي صلاح الدين الغماري من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق احمد رزق قائلا " خالص العزاء للشعب المغربى فى وفاة المذيع المحترم #صلاح الدين الغمارى ".

وفارق الإعلامى صلاح الدين الغماري الحياة، عن عمر يناهز 50 سنة، وقد كان أحد الوجوه المعروفة في الساحة الإعلامية الوطنية من خلال تقديمه لنشرات الأخبار بالقناة الثانية “دوزيم” لسنوات طويلة.

كما تعرّف المشاهدون المغاربة على الإعلامي الراحل أكثر، حين رافقهم لأكثر من أربعة أشهر، للإجابة عن أسئلتهم بخصوص قضايا فيروس “كوفيد 19” في برنامج “أسئلة كورونا”.