عصام كاريكا ولايف ستايلز ستوديوز يقدمان "حياتي إرتاحت"

القاهرة - محمد ابراهيم - بأغنية إيقاعية رائعة، تحمل الكثير من التميز، يعود النجم المصري عصام كاريكا بقوة الى الساحة الفنية مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، من خلال أغنية وكليب جديد بعنوان "حياتي ارتاحت"، التي أصدرتها الشركة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، على أن تصدر وتبث تباعًا عبر باقة من أهم المنصات الرقمية والتلفزيونية والإذاعية.

العمل يحمل بتفاصيله كل ميزات الأغنية الناجحة التي يتوقع لها تحقيق انتشارًا واسعًا وتكون هدية مميزة للجمهور مع الإحتفالات بأعياد رأس السنة، واستقبال العام الجديد 2021، حيث يظهر عصام بصورة جديدة ومميزة في هذا الفيديو كليب الذي أخرجته ردينة حاطوم وعكست جمالية الأغنية بصور خلابة سلسة وبقصة طريفة تظهر عصام الذي ينتقم من حبيبته السابقة بعد أن كانت سببًا في تعاسته.