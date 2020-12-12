"الشيطان الأخضر" يشارك في مهرجان العين السينمائي

يشارك الفيلم القصير "الشيطان الاخضر" ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العين السينمائى، تحت شعار سينما المستقبل في الفترة من 23 الي 27 يناير 2021، في مدينة العين بدولة الإمارات، حيث يشارك العمل بمسابقة "اصنع فيلمك في زمن الكورونا".
وتدور أحداث الفيلم حول المواقف الواقعيه التي حدثت خلال بداية انتشار موجه فيروس كورونا "كوفيد 19"، والجمع بينهم في قصة واحده خيالية تتجسد فيها الكورونا بصورة طفلة صغيرة مخيفة، وتستعرض لنا الاحداث مدي الحقد والانانية الذي يكنه بعض المصابين من اخفاء اصابتهم بغرض نقل العدوي للمزيد من الاشخاص.
"الشيطان الأخضر" بطولة:كاي سامح، اسلام غزولي، كرستينا عياد، اميرة مصطفي، مروه خطاب، ماريان مدحت، رانيا اسماعيل، رانيا اشرف، محمود شتله، ماجدة صفوت، جيهان العربي، توماس سامح، ليلي اسلام، قصة وسيناريو وحوار: ماريان حنا، مدير التصوير: راجي ماجد، مهندس الصوت: عماد عزيز، بوستر: ماتيو كيرلس، اخراج: مينا عدلي.
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