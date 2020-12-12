لما تصحى من النوم في الشتا.. فتحى عبد الوهاب يداعب جمهوره بـ صورة جديدة.. شاهد

من ناحية أخرى، يشارك الفنان فتحى عبد الوهاب في السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع النجمين طارق لطفى وخالد الصاوى، للمخرج حسام على وتأليف عبد الرحيم كمال، ويشارك في بطولته كل من سامح السيد وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى.

ويتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر، في الفترة الأخيرة، مسلطا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبد الوهاب)، وينقل الصورة المذيع (خالد الصاوي).