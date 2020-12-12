لما تصحى من النوم في الشتا.. فتحى عبد الوهاب يداعب جمهوره بـ صورة جديدة.. شاهد

وعلق فتحى عبد الوهاب على الصورة قائلا: "لما تصحى من النوم في الشتا".
من ناحية أخرى، يشارك الفنان فتحى عبد الوهاب في السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول" مع النجمين طارق لطفى وخالد الصاوى، للمخرج حسام على وتأليف عبد الرحيم كمال، ويشارك في بطولته كل من سامح السيد وحنان مطاوع ونبيل الحلفاوى.
ويتناول المسلسل ثلاث قصص مثيرة، حول المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية، خاصة مصر، في الفترة الأخيرة، مسلطا الضوء على الأعمال الإرهابية التي تقع في هذه المنطقة، حيث الإرهابي (طارق لطفي) الذي يتعاون مع عدد من المنظمات الإرهابية، ويتصدى له ضابط الشرطة (فتحي عبد الوهاب)، وينقل الصورة المذيع (خالد الصاوي).
ويستعد عدد من الفنانين لبدء تصوير فيلم "الكاهن"، بطولة كل من هاني سلامة ودرة وتأليف محمد ناير، وإخراج عثمان أبو لبن، وينتمي إلى فئة أفلام الرعب الممزوجة بالأكشن.
وانضم مؤخرا عدد من الفنانين لطاقم عمل الفيلم، وهم محمود حميدة، وحسين فهمي، وجمال سليمان، وإياد نصار، وفتحي عبد الوهاب، ومن المقرر البدء في التصوير خلال الفترة القادمة، مع اتباع إجراءات فيروس كورونا المستجد.
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