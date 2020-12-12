في عيد ميلادها.. علا رامي: تخرجت في المعهد العالي للباليه ووقفت على خشبة المسرح وعمري 9 سنوات

تحتفل الفنانة علا رامي اليوم، السبت، بعيد ميلادها الـ 61، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 12 ديسمبر من عام 1959.

وقالت علا رامي لـ "دوت الخليج" إنها سعيدة بردود الأفعال التي حققتها الحلقة الأولى من مسلسل "وادي الجن"، التي عرضت ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي اختتم منذ أيام، وهو المسلسل الذي سيعرض عبر منصة "فيو" قريبا.

وأضافت أنها تقدم شخصية واقعية، في هذا المسلسل الخيالي، من خلال امرأة أرملة تدعى سارة، أم لولد وبنت توأم، حسن مالك وليلى أحمد زاهر، متوقعة نجاحا كبيرا للعمل.



كما تحدثت علا رامي عن تجربتها في مسلسل "حكايات بنات" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، مؤكدة أنه سيتم تقديم جزء سادس وسابع من العمل بنفس أبطال العمل، وأنهم حاليا في مرحلة الكتابة.



واختتمت علا رامي أنها خريجة معهد عالي للباليه، ووقفت على خشبة المسرح منذ كان عمري 9 سنوات، وكنت أرقص باليهات، وعشت حياتي كلها بالفن.



كانت الفنانة علا رامي أعلنت أنها أصيبت وأسرتها بفيروس كورونا منذ عدة شهور، وتحديدا وقت الموجة الأولى للفيروس.

وأضافت على هامش مشاركتها منذ أيام في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنها لجأت للعزل المنزلي وبروتوكول العلاج في البيت دون الذهاب لأي من المستشفيات لتلقي العلاج، حتى تم شفاؤها وشفاء أفراد أسرتها جميعا.