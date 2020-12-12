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خاص| غناء ورقص.. النجوم يكشفون عن لحظات الطبطبة في حياتهم..فيديو

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التقى دوت الخليج عددا كبيرا من النجوم، الذين توجهنا إليهم بسؤال واحد: لقيتوا الطبطبة؟ فكانت هذه الإجابات الظريفة وغير المتوقعة التي غلب عليها الغناء والرقص.

تعالوا نشوف الفيديو ده ونعرف مين من الفنانين لقى الطبطبة ومين لسه ملقهاش؟


كانت حققت أغنية "بالبنط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، 324 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي. 

وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".

الأغنية من كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.


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مريم الجابري

مريم الجابري

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