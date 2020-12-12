خاص| غناء ورقص.. النجوم يكشفون عن لحظات الطبطبة في حياتهم..فيديو

التقى دوت الخليج عددا كبيرا من النجوم، الذين توجهنا إليهم بسؤال واحد: لقيتوا الطبطبة؟ فكانت هذه الإجابات الظريفة وغير المتوقعة التي غلب عليها الغناء والرقص.

تعالوا نشوف الفيديو ده ونعرف مين من الفنانين لقى الطبطبة ومين لسه ملقهاش؟





كانت حققت أغنية " بالبنط العريض " للفنان الإماراتي حسين الجسمي ، 324 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي.

وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".