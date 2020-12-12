اليوم.. هشام جمال وفريق وندرز ضيوف واحد من الناس

يستضيف الإعلامى دكتور عمرو الليثى في حلقة خاصة واستثنائية من برنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة في العاشرة مساء اليوم السبت، الفنان هشام جمال وفريق وندرز لذوى الهمم و الاحتياجات الخاصة ، للحديث عن فريق وندرز كأول فريق غنائى عربى محترف من ذوى الهمم ومن اين جاءت الفكرة.
فريق wonders، قام بانشائه وتكوينه المطرب والملحن هشام جمال الذي تبني الفكره بعد مشاركة شباب الباند هشام عادل وندي شريف وعبدالرحمن عادل معه في الاوبريت الغنائي بطل الحكايه العام الماضي.
ويتكون فريق وندرز من ندا وعبد الرحمن وهشام و يقدم الفريق مجموعة من اغانية كما يشارك المذيع الشهير باذاعة القرأن الكريم رضا عبد السلام الاعلامي عمرو الليثى ولاول مرة تقديم هذه الحلقة.
يذاع برنامج واحد من الناس اليوم السبت ١٢ ديسمبر في الساعة ١٠ مساءً على شاشة الحياه
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