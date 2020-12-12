عصام كاريكا يعود الى الساحة الفنية بأغنية ” حياتي ارتاحت ”

بأغنية إيقاعية يعود النجم المصري عصام كاريكا بقوة الى الساحة الفنية مع شركة لايف ستايلز ستوديوز من خلال أغنية وكليب جديد بعنوان "حياتي ارتاحت" ، التي أصدرتها الشركة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ، على أن تصدر وتبث تباعًا عبر باقة من أهم المنصات الرقمية والتلفزيونية والإذاعية.
العمل يحمل هدية مميزة للجمهور بالتزامن مع الإحتفالات بأعياد رأس السنة ، واستقبال العام الجديد 2021 ، حيث يظهر عصام بصورة جديدة في هذا الفيديو كليب الذي أخرجته ردينة حاطوم، وعكست جمالية الأغنية بصور خلابة سلسة وبقصة طريفة تظهر عصام الذي ينتقم من حبيبته السابقة بعد أن كانت سببًا في تعاسته.
الأغنية تحمل إسم " حياتي ارتاحت" وهي من كلمات مصطفى محمد، الحان عصام كاريكا، توزيع جيزو، ميكس وماستر محمد جودة.
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