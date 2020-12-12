سوسن بدر .. تجسد دور عفريتة في ”يوم وليلة”

يواصل فريق عمل مسلسل" في يوم وليلة " تصوير بعض المشاهد لإستكمال باقي السيناريو وعرضة قريبا، وتجسد النجمة سوسن بدر ، دور امرأة عجوز على هيئة "عفريتة لتظهر على هيئة شبح تحاول مساعدة بطل العمل بعد تورطه فى قضية القتل الذى اتهم بها، فى محاولة البحث عن القاتل الحقيقى لتبدا الأحداث من هنا .

ومن المقرر أن يعرض المسلسل خلال الفترة المقبلة فى 35 حلقة، من إنتاج سينرجى، حيث يسجل العمل التعاون الثانى على التوالى بينهما، حيث قدما العام الماضى مسلسل " بخط الأيد"، وحقق نجاحا ملحوظا وقت عرضه، كما يكرر أحمد رزق تجربته مع المخرجة شيرين عادل بعدما قدما سوياً مسلسل "بخط الايد" وشارك في بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نورالدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمدحاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزي التى ظهرت كضيفة شرف من تأليف هالة الزغندى.

بطولة مسلسل " فى يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعي والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى بالاضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى والعمل ينتمى لنوعية مسلسلات الإثارة والغموض، حيث يظهر رزق بشخصية مهندس ديكور ويتعرض لعدة أزمات خلال رحلة المسلسل.