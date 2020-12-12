في عيد ميلادها.. سبب طلاق ماجدة زكي من كمال أبو رية

يحل اليوم السبت الموافق 12 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة ماجدة زكي، والتي أتمت عامها الـ 58.
انطلقت ماجدة زكي في عالم الفن عام 1978 من خلال مسلسل أحلام الفتى الطائر مع النجم عادل إمام، وقدمت بعدها عشرات الأدوار في السينما والمسرح والتلفزيون.
وكشفت الفنانة ماجدة زكي، سبب عدم ظهورها إعلاميا وذهابها للسعودية، قائلة: "مبحبش اطلع على الشاشة إلا لما أكون مشاركة في موضوع أو عمل درامي أو فني له هدف كبير".
أما عن حياتها الشخصية فقد كشف الفنان كمال ابو رية في لقاء تلفزيوني له عن سبب انفصاله عن ماجدة زكي قائلا:"كانت تساعدني كثيرا و انفصالنا اثر فيّ كثيرا بسبب حبي لـ اولادي و لا يوجد احد معصوم من الخطأ وأنا اخطأت ولكن هي تغيرت كثيرا وشعرت بـأنها ليست هذه الزوجة التي اخترتها في البداية".
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