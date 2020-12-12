بدون مكياج.. هبة مجدي في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وظهرت هبة مجدي في الصورة وهي بدون مكياج بملامح رقيقة، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الخير".
وشاركت هبة مجدى مؤخرا مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.
وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.
يذكر أن محمد محسن، قال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.
وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني، حيث إن الألبوم يتميز بالتنوع، لافتا: "لم أستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من أسم يراودني".
يذكر أن محمد محسن أعاد توزيع النشيد المصري السابق "اسلمي يا مصر"، الذى عرف بهذا الاسم، وكان هو النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.
وشاركت هبة مجدي وزوجها محمد محسن مؤخرا مهرجان الجونة السينمائي في دورتة الرابعة مع عدد نجوم الفن ، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.
كما حضر عدد من النجمات منهن، يسرا، ليلى علوى، نيللى كريم، منة شلبى، إلهام شاهين، سوسن بدر، روجينا، جومانا مراد، درة، نسرين طافش، هالة صدقى، شيرين رضا، سلوى خطاب، ريهام عبد الغفور، جميلة عوض، أمينة خليل، ياسمين صبرى، نجلاء بدر، غادة عادل، دينا الشربينى، عائشة بن أحمد، لقاء الخميسى، وفاء عامر، رانيا يوسف، بسمة، مى سليم، ميس حمدان، هبة مجدى، ريم مصطفى، رشا مهدي، إيمان العاصى، ايناس الدغيدى، انجى المقدم، آيتن عامر، ميرهان حسين، أروى جودة.
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