في عيد ميلادها.. سبب طلاق علا رامي من أبو الليف

يحل اليوم، السبت 12 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة علا رامي، والتي أتمت عامها الـ 61.
بدأت علا رامي التمثيل وهي طفلة وتزوجت من الفنان إيهاب خورشيد وأنجبت منه ابنها الوحيد "عمر".
وفي عام 2010، انتشرت أخبار عن عقد قرانها على المغني نادر أبو الليف، إلا أن نادر أبو الليف صرح لصحيفة "إيلاف" الإلكترونية بأنهما لم يتزوجا وأنها صديقة فقط، إلا أن تصريحا آخر له قال فيه إنهما أعلنا خطوبتهما، ومن ثم أُذيع اخبار طلاقهما.
قال أبو الليف ،خلال حواره في برنامج "المتوحشة"، المذاع على شاشة "النهار"، أنه انفصل عن علا رامي لأن العشرة والنصيب بينهما قد انقطعا، وقال إن زواجهما استمر 4 سنوات ونصف العام.
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