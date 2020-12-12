غنى محسود لأول مرة.. عمرو دياب يتألق في قصر عابدين

أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا خاصا بقصر عابدين مساء أمس الجمعة وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والاعلام ونجوم المجتمع.

وكان من بين الحضور في الحفل الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمنتج جمال العدل وحرمه والفنان اسر ياسين وحرمه وعمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية لكرة القدم وحرمه دينا الجناينى والفنان أحمد فهمي، والكاتب الصحفى خالد صلاح وحرمه الإعلامية شيريهان أبو الحسن و الكاتب الصحفى عماد الدين حسين وحرمه والإعلامى أسامة كمال، والنائب أيمن أبو العلا و حرمه الإعلامية أسماء مصطفى.

وتصدر الهضبة عمرو دياب توب انغامي الأسبوعي بأغنية الجو جميل والتي حافظت على المركز الأول منذ صدورها يوم 29 نوفمبر وجاءت نتيجة سباق التوب الأسبوعي كالتالي:

المركز الاول عمرو دياب اغنية الجو جميل

المركز الثاني ادهم نابلسي اغنية حان الان

المركز الثالث آدم اغنية فى حدا

المركز الرابع حمو بيكا وعمر كمال اغنية معلمه