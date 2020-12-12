نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة جريئة.. هنا شيحة فى أحدث جلسة تصويرية لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة هنا شيحة على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت هنا شيحة عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومثيرة، حيث اعتمدت على فستان أسود جذاب ومكياج جريء أظهر جمال ملامحها.

يذكر أن آخر أعمال هنا شيحة كان مشاركتها في بطولة مسلسل "شاهد عيان" تدور أحداثه في إطار درامي، حول حياة ضابط شرطة ومحاولاته البحث عن زوجته الصحفية ندى بعد اختفائها وأوهام الخاطفين له بأنها قُتلت، من بطولة حسن الرداد، هنا شيحة، محمد لطفي، بسمة، وليد فواز، وسيناريو وحوار أحمد مجدي وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي