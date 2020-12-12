الفنانة نور : أحداث مسلسل ”جمال الحريم” واقعية تعتمد على السحر والشعوذة

عبرت الفنانة اللبنانية نور عن سعادتها بالتواجد في مسلسل "جمال الحريم"،المقرر انطلاق عرضه غدا الاحد ضمن عروض الموسم الشتوي،مشيرة إلى أن احداث المسلسل واقعية تعتمد على السحر والشعوذة طوال الحلقات.

وقالت نور، في تصريحات صحفية اليوم السبت،إن العمل متميز وشخصيتها تعتبر إضافة لرصيدها الفني من خلال دور جديد لم يسبق لها تقديمه من قبل.

وأوضحت أن الشخصية التي تلعبها في المسلسل المأخوذ عن قصص حقيقية من حكايات الدجل والشعوذة، تطلبت منها الخضوع لجلسات تحضير طويلة وصعبة، ومعايشة للشخصية كي تتمكن من إتقان تجسيدها داخل أحداث المسلسل .

ولفتت إلى أنها تجسد شخصية "مذيعة" تتعرض هي وصديقتها،التي تجسدها دينا فؤاد، لأزمات مع الجن والعفاريت خلال أحداث المسلسل الذي يجري فى إطار التشويق والاثارة .