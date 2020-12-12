بناء علي توجيهات معالي وزيرة الثقافة الدكتورة "إيناس عبد الدايم" بتوثيق حياة الشهداء وإبراز دورهم البطولي للدفاع عن الوطن وتدعيم فكر الأجيال القادمة بأهمية دور هؤلاء الأبطال، يعلن المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست "محمد الباسوسى" عن البدء في تصوير الفيلم التسجيلى "ظل الشهيد" للمخرج "عاطف شكري" .
وتتناول أحداث الفيلم كتاب "حكايات الولاد والارض" للكاتب "محمد نبيل" والذي يروي حكاية 18 شهيد من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية في حربهم ضد قوي الإرهاب والتطرف المتربصة بالوطن.
كما يلقي الفيلم الضوء علي لحظات تكريم السيد رئيس الجمهورية" عبد الفتاح السيسي" لأسر الشهداء و ذويهم ، و مدي تأثير تلك اللحظات في حياة أبناء الشهداء الذين شعروا بالفخر بذلك التكريم و مدي تعظيم الدولة متمثلة في رئيسها لهم ، حيث تمني الكثير منهم بعد هذا التكريم أن ينولوا هذا الشرف مثل أبائهم.
ويعد فيلم "ظل الشهيد " هو محاولة لتوثيق حكايات هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وضمانا لأمنه وإستقراره.
كما يقوم بالإقتراب من بعض الجوانب الإنسانية والوطنية في حياة هؤلاء الأبطال وكيف انهم عاشوا يدافعون عن أمن الوطن ونالوا في النهاية أعظم وسام وأعز لقب وهو الشهيد وكيف ان أسرهم من أمهات وزوجات وابناء فخورون بهم وأن التضحية في سبيل الوطن هي أسمي الغايات.
الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما تحت إشراف المونتيره "منار حسني" مدير عام الإنتاج بالمركز و يشارك بالفيلم مديرا التصوير "مصطفى نبيل" و "بسام إبراهيم" و مهندس صوت "عمرو عصام" آرت ديريكتور "هبه عزام" مديرا الانتاج "جيهان ابراهيم" و "احمد رفاعي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومي للسينما يوثق تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء بفيلم تسجيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.