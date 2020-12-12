لاموني اللي غاروا مني.. فتاة فوتوسيشن سقارة تستفز الجمهور بجلسة تصوير جديدة

نشرت الموديل سلمي الشيمي جلسة تصوير مثيرة جديدة لها بعد جلسة منطقة سقارة الأثرية.

وظهرت سلمي الشيمي في جلسة التصوير الحديثة، مرتدية فستان سواريه جريئا، وشعرها الطويل المنسدل على الكتفين، ومكياج كثيف.

وعلقت سلمي الشيمي على الصور: "لاموني كل اللي غاروا مني".

كانت الموديل سلمى الشيمي، صاحبة جلسة تصوير الزي الفرعوني بسقارة، قالت إن عددا كبيرا من الشباب تقدم لطلب يدها للزواج فور ظهورها عبر جلسة التصوير الأشهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية.

وأوضحت سلمى الشيمي لـ "دوت الخليج"، أنها لا تفكر في الزواج حاليا وتود أن تركز في عملها كموديل، حيث تطمح أن تدخل مجال التمثيل حين تجد الفرصة المناسبة.



وأشارت إلى أن جمالها رباني وليس كما يدعي البعض بأنها أجرت أي عملية تجميل، لافتة إلى أن أصولها تعود إلى المنصورة التي تتميز بجمال الفتيات.

كانت الموديل سلمى الشيمى أثارت جدلا واسعا بعد ظهورها في جلسة تصوير بمنطقة سقارة الأثرية، تم تداولها بشكل كبير في الأيام الماضية، حيث واجهت العديد من الانتقادات والإشادات بجمالها من قبل رواد التواصل الاجتماعي.

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