سوسن بدر تستعيد ذكرياتها مع الراحل جميل راتب

القاهرة - محمد ابراهيم - أستعادت الفنانة سوسن بدر ذكرياتها مع الفنان القدير الراحل جميل راتب ، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية حافلة رسخت اسمه في أذهان الجمهور.

ونشرت سوسن صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وعلقت على الصورة قائله:"

من صندوق الذكريات تاني ، الجميل فناً وخلقاً .. الله يرحمك يا حبيبي".

يشار أن سوسن بدر تشارك حالياً في مسلسل "في يوم وليلة"،من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، مكون من 35 حلقة، وهو من إنتاج سينرجي، وهو بطولة أحمد رزق، آيتن عامر، محمد جمعة، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، محمد مهران، ولاء الشريف، داليا مصطفى، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج سينرجى.

وفى سياق آخر يعرض للفنانة سوسن بدر حاليًا مسلسل "خيط حرير"، وهو بطولة مي عز الدين، محمود عبد المغني، نيكولا معوض، مي سليم، هنادي مهنا، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر.

