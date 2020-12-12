حصل ايه؟ عمرو محمود ياسين يدافع عن ميدو بعد صورته مع الخطيب

دافع الفنان عمرو محمود ياسين، عن أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، بعد الانتقادات التي تعرض لها، بسبب تداول صورته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.



وكتب عمرو ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "هو جمهور الزمالك اللي بيهاجم ميدو عشان اتصور مع الخطيب يعني معلش بيفكروا في ايه؟



وتابع "هو اتصور مع شارون ولا حاجه؟ حصل ايه في عقول الناس؟ ليه الهيافه احتلت مساحات شاسعه من عقولكم؟ يا جماعه اقسم بالله في النهاية دي كورة قدم ..رياضه و تنافس. وفرحه وهزار مع المنافسين هي مش خصومه و عداوه .. الواحد بيقرا ويتابع اراء و افكار مخيفه بجد.



وشن أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، هجوما عنيفا على مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق وعائلته.



كان أمير مرتضى منصور، قد هاجم ميدو أمس، الجمعة؛ بعد صورته مع الخطيب، حيث كتب على حسابه الشخصي على "تويتر"، "إلى مزبلة التاريخ".



وقال ميدو في تصريحات إذاعية ردًا على أمير مرتضى منصور "أنت مين يا أمير، أنت ولا حاجة من غير أبوك".



وتابع ميدو "أمير مرتضى عامل لجان إلكترونية لمهاجمة الناس، ومرتضى منصور عربجي وعائلته لازم تختفي من على الساحة الرياضة".



وأشار إلى أن "مرتضى منصور وأولاده فاكرين الزمالك وقع بعد رحيلهم، لا الزمالك مش هيقع، وهو بيحاول يفشل الناس الموجودة دلوقتي".

وواصل ميدو "بقولها تاني، كل لما أشوف الخطيب هتصور معاه".



وظهر أحمد حسام ميدو في الصورة مع محمود الخطيب، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، وفرج عامر رئيس نادي سموحة.



وأثارت الصورة حالة كبيرة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بين جماهير الزمالك بين مؤيد ومعارض للصورة.



يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة مساء غد الأحد على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.