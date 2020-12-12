نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو محمود ياسين يدافع عن ميدو لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دافع الفنان عمرو محمود ياسين، عن أحمد حسام ميدو وذلك عقب الهجوم الذي تعرض له بسبب مشاركته صورة مع محمود الخطيب.

وكتب "ياسين" قائلا: "هو جمهور الزمالك اللي بيهاجم ميدو عشان اتصور مع الخطيب يعني معلش بيفكروا في ايه؟".

وأضاف قائلا: "هو اتصور مع شارون ولا حاجه؟ حصل ايه في عقول الناس؟ ليه الهيافه احتلت مساحات شاسعه من عقولكم؟ يا جماعه اقسم بالله في النهاية دي كورة قدم..رياضه وتنافس. وفرحه وهزار مع المنافسين هي مش خصومه وعداوه.. الواحد بيقرا ويتابع اراء وافكار مخيفه بجد".