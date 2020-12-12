شوق الهادي تثير الجدل بخبر خطوبتها على المدون محسن النصار ..فيديو

شوق الهادي تسببت في جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعد انتشار خبر خطوبتها من المدون الكويتي محسن النصار، وذلك رغم مرور أسابيع قليلة على وفاة طليقها بدر الماص الذي كان رحيله صادما لها.

محسن النصار: يوم الأحد أعلن خطوبتي على شوق الهادي

مي العيدان الإعلامية الكويتية نشرت عبر حسابها على "انستجرام" فيديو يجمع مجموعة من النجوم دار بينهما حديث عن مفاجأة سوف يتم الكشف عنها يوم الأحد القادم، حيث أعلن المدون محسن النصار عن استعداده لإعلان خطوبته من الفنانة شوق الهادي في خطوة صادمة للكثير من محبيها وذلك بعد أسابيع قليلة من وفاة طليقها بدر الماص، وقالت شوق الهادي في الفيديو: "هناك مفاجأة سوف نكشف عنها"، ليرد محسن النصار: "يوم الأحد ماذا سيحدث، سوف أعلن خطوبتي على شوق الهادي".

تعليق المدون الكويتي استدعى بعده علامات الصدمة والإحراج على الفنانة شوق الهادي.

جدل بسبب حقيقة خطوبة شوق الهادي بعد رحيل طليقها

شوق الهادي تسبب انتشار خبر خطوبتها في جدل كبير خلال الساعات الماضية حيث تعرضت لهجوم من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي حيث تعجب الجمهور من خطوة الفنانة في هذا التوقيت والذي يأتي بعد أسابيع قليلة من وفاة طليقها بدر الماص الذي كشفت عن صدمتها وحزنها لرحيله، ونشرت العديد من التغريدات التي عبرت فيها عن حزنها لفقده، تيار أخر من الجمهور اعتبر فيديو خطوبة شوق الهادي ومحسن النصار مجرد حديث طريف جمع الثنائي ولا يعني أن هناك خطوبة سوف تحدث بينهما بدليل أن الحديث في الفيديو ضم مجموعة من اصدقائهما ولم يكن بشكل جاد.

شوق الهادي لا تزال تعيش صدمة وفاة بدر الماص

شوق الهادي نشرت منذ أيام قليلة تغريدة عبر حسابها على "تويتر" تحدثت فيها عن حالة الألم التي تمر بها بسبب فقدانها طليقها الراحل بدر الماص فكتبت: "لا ابكيك إعتراضاً فكل نفس ذائقة الموت ولكن ابكيك فقداً واشتياقاً.. ربي أنر قبره وارحمه برحمتك التي وسعت كل شيء بدر الماص".

شوق الهادي قد انتهت في الأسابيع الماضية من تصوير مسلسل "نبض مؤقت" الذي تشارك في بطولته مع الفنانة هيا عبدالسلام، بينما بدأت في تصوير أحدث أعمالها الدرامية التي من المقرر أن تشارك في شهر رمضان 2021 وهو مسلسل "أمينة حاف" مع الفنانة إلهام الفضالة حيث نشرت شوق الهادي مجموعة من الصور التي تجمعها مع الفنانة الكويتية الكبيرة في كواليس تصوير العمل الذي يشارك في بطولته كذلك كل من طيف، وشهاب جوهر، وخالد العجيرب، وفي الشرقاوي، وعبدالله الطليحي، وتأليف علي دوحان، وإخراج سائد بشير الهواري.