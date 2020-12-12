قصي خولي يسير على عكاز بعد إصابته في قدمه.. بالفيديو

النجم قصي خولي كشف في تصريحات لبرنامج "mbc trending" المعروض على قناة "mbc4" عن إصابته بكسر في قدمه، كما أوضح موقفه من المشاركة في عمل درامي جديد يجمعه مع الفنانة سيرين عبد النور.

قصي خولي يكشف عن إصابته بكسر في القدم

قصي خولي تحدث في تصريحاته عن استمراره في تصوير أحدث أعماله الدرامية وكذلك تصوير برنامج " The Masked Singer إنت مين؟" المعروض على شبكة "mbc"، كما أوضح تفاصيل إصابته بكسر في القدم وأنه لم يخبر والدته بذلك فقال: "أمي أنا مصاب بكسر في قدمي، الحمد لله اسير على عكاز وأقام بتصوير والأمور تمام لكن هناك بعض الأشياء الضرورية لذلك استخدم العكاز"، وأضاف : "العمل يسير بشكل جيد، وشيء أساسي أن نقدم أعمال يستمتع بها الناس، بالإضافة أن نقدم شيء نحن نحبه، وفي عملنا طبيعي أن ندفع ضريبة، لكن البعض يعتقد أن النجوم هم أسعد الناس في العالم، لديهم أموال وحياة ورفاهية لكن الحقيقة هذا ما يحدث في الأفلام فقط، لكن في أرض الواقع كل شيء هو خير في النهاية أهم شيء هو محبة الناس".

موقف قصي خولي من المشاركة في عمل جديد مع سيرين عبدالنور

قصي خولي تحدث عن فرصة المشاركة في عمل درامي جديد مع الفنانة سيرين عبد النور وذلك بعد تعاونهما معا في برنامج " The Masked Singer إنت مين؟ " الذي أكد أنه سوف يترك بصمة جيدة فقال: "سيرين نجمة وصديقة غالية جدا،أثبتت نفسها في العديد من الأعمال، وكل ممثل يبحث عن شركاء نجاح، وفي أكثر من فرصة كادت أن تجمعني مع سيرين لكن حدثت بعض التغيرات، وسعيد أن أكون معها في هذا البرنامج، وأتمنى أن يترك بصمة مختلفة، وإذا كان هناك فرصة ان نجتمع في عمل مشترك يقدمنا بشكل جديد فذلك يسعدني بالتأكيد".

سيرين عبد النور تعلق عن تعاونها مع الفنان قصي خولي

سيرين عبدالنور علقت كذلك عن مشاركتها في عمل جديد مع الفنان قصي خولي فقالت: "قصي زميلي وصديقي واعرفه من زمن طويل، وزار بيتي، وديما على بالي التجديد في المشاركة بأعمال مع العديد من النجوم، وجميعهم يؤثروا فينا، ونؤثر فيهم واعتقد أن قصي خولي من الأشخاص الذين استطاعوا كذلك أن يؤثروا، اليوم نقدم معا برنامج لكن قريبا قد يجمعنا عمل درامي، فالحديث مستمر عن أعمال نقدمها".

قصي خولي قد شارك مع الفنانة سيرين عبدالنور في تقديم برنامج " The Masked Singer إنت مين؟" والذي تدور فكرته حول استضافة عدد من النجوم في البرنامج مع إخفاء هويتهم عن الجميع على المسرح، ويتولى المحققين الأربعة أو مقدمي البرنامج مهمة تخمين هوية الضيف من خلال أدائه ودلائل عنه والمعلومات المقدمة عنه، ويشارك في تقديم البرنامج كذلك كل من حسن الرداد ومهند الحمدي..