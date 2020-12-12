النجوم يحتفون بأغنية خالد المظفر الجديدة وفايز المالكي: "اللي ما سمعها فاته نص عمره"

خالد المظفر حقق نجاحا كبيرا بعد طرحه لأغنية "على وين" التي حظت بإعجاب وتفاعل العديد من متابعيه وكذلك نجوم الوسط الفني في الكويت والخليج، والذي حرص العديد منهم على تقديم التهاني له.

خالد المظفر يطرح أغنية "على وين"

خالد المظفر طرح خلال الساعات الماضية أغنية "على وين"على القناة الرسمية له على "يوتيوب" تجربة خالد المظفر تعد دوت الخليج الأولى له في عالم الغناء، وهي من كلمات و ألحان بدر الشعيبي، وتوزيع براك المطوع، وتقول كلماتها : "على وين يا مسافر على وين ترانا مشتاقين، ترى يذبح الفراق من سنين، ننطرك من سنين مكانك في هالعين، والبعد حراق"، وقد بلغت عدد مشاهدتها حتى الآن على "يوتيوب" ما يقارب من 40 ألف مشاهدة، وعلق خالد المظفر عبر حسابه على "انستجرام" على الأغنية الجديدة وطلب من متابعيه رأيهم فيه فكتب: "أغنية (على وين) على قناتي باليوتيوب رايكم يهمني".

النجوم يحتفون بنجاح أغنية خالد المظفر الجديدة

خالد المظفر تفاعل مع الأغنية التي طرحها العديد من أصدقائه في الوسط الفني وقدموا لها التهاني عليها حيث كتب الفنان السعودي فايز المالكي تعليقا على الأغنية الجديدة التي أكد في البداية أنه لم يصدق أن الفنان خالد المظفر هو من قام بغنائها فعلق على ذلك قائلا: "سبحان الله يشبه خالد المظفر ونفس الصوت والشكل بس مبدع"، فايز المالكي أشاد بالأغنية الجديدة وطلب من متابعيه الاستماع لها فكتب: "طبعا خالد المظفر لان اللي خلاني اشك أن هذا مو انت الصوت هذا صوته روعة، أنت مع إحترامي. يعني مدري وش أقول بس اللي ماسمع هالأغنية فاته نص عمره أحبك مبدع وربي". ورد النجم الكويتي على هذه الإشادة فكتب: "فايز وليت الناس فايز"، وعلق كذلك على نجاح الأغنية الفنان بشار الشطي، وعلي نجم، ومحمد الحملي، وعبدالله بهمن، وفيصل العجمي، وحبيب غلوم، وهند البلوشي.

أحدث أعمال الفنان خالد المظفر

خالد المظفر قدم عبر قناته الرسمية خلال السنوات الماضية مجموعة مقاطع غنائية بصوته لكبار النجوم، وقد نال إشادة واسعة من قبل متابعيه على تجاربه السابقة مما شجعه على خوض تجربة الغناء وتقديم أغنية "على وين"، وقد شارك الفنان الكويتي خلال الفترة الماضية في العديد من الأعمال المهمة والتي من بينها مسرحية "كومبارس" والتي شارك في بطولتها كل من خالد العجيرب، وعبدالله بهمن، و إيمان الحسيني، وعبدالله الحمادي، وأمير مطر، والعمل من تأليف وإخراج عبدالعزيز صفر، كما يستعد خالد المظفر لعرض فيلم "غييوبة" الذي شارك فيه كضيف شرف وانتهى من تصويره منذ أشهر.