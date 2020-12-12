حصاد 2020: أبرز ألبومات النجوم لهذا العام ويتصدرها عمرو دياب وإليسا

حصاد ألبومات النجوم في العام 2020 شهد تحديات كبيرة من الفنانين وغياب العديد منهم بسبب أزمة فيروس كورونا، وبالتالي أجّل عدد لا يستهان به من النجوم طرح ألبوماتهم وأعمالهم الفنية التي كانت مقررة لهذا العام أبرزهم نانسي عجرم، بينما تحدى آخرون هذه الظروف وأصرّوا على إهداء الجمهور لألبومات جديدة في محاولة منهم لكسر طابع الظروف الكئيبة التي تخللت هذه السنة.

ومع مشارفة عام 2020 على الإنتهاء، نرصد لكم في حصاد هذا العام أبرز الألبومات الفنية للنجوم.

إليسا "صاحبة رأي"

النجمة إليسا أصّرت على تحدي الظروف الصعبة جراء ازمة انتشار فيروس كورونا، وأطلقت ألبومها الغنائي في بداية شهر اغسطس الفائت تحت عنوان "صاحبة رأي"، إلا أن فرحة إليسا واحتفالات جمهورها بألبومها الجديد لم تكتمل بسبب وقوع انفجار بيروت بعد أيام من اصدارها للألبوم، ورغم ذلك حققت اليسا نجاحاً ملفتا بالألبوم وتلقت الإشادات من جمهورها وزملائها لنوعية الأغاني وتضمنها مواضيع جديدة على الساحة الفنية.

يتضمن ألبوم إليسا 18 أغنية باللهجتين المصرية واللبنانية، ومن أغاني الألبوم: "صاحبة رأي"، "أغانينا"، "عظيمة"، "وفي"، "حبة اهتمام"، "على حس حكايتنا"، "هعتبرك مت"، "غلطة وقت"، و"أنا شبه نسيتك"، وأغنية باللغة الفرنسية الى جانب اطلاقها فيديو كليب أغنية "هنغني كمان وكمان" بمشاركة هيفاء وهبي حيث إرتأت من خلال الفيديو نشر الأجواء الإيجابية في ظل الحظر المنزلي جراء فيروس كورونا.

إليسا أطلقت ايضا هذا العام ألبوم ضم أجمل أغنياتها احتفالا بمرور 20 عام على مسيرتها الفنية في البوستر بإطلالة ذهبية داخل رقم 20 علي الأرض، معلقة عبر حسابها بموقع "انستجرام" :" الإصدار المحدود لفترة الـ20 عامًا".

ألبوم عمرو دياب "سهران"

الفنان عمرو دياب كان من أوائل النجوم الذين كشفوا عن مفاجآتهم الفنية مع بداية عام 2020 حيث طرح ألبومه "سهران" وهو الثالث والثلاثون في مشوار الفنان عمرو دياب،

وحقق ألبوم عمرو دياب نسبة مشاهدات عالية و وضم 10 أغاني بينها "عم الطيب" و"هيعيش يفتكرني" و"يا روقانك" و"حلوة البدايات" و"زي ما انتي" وغيرها.

اصالة نصري " لا تستسلم"

النجمة السورية أصالة نصري اختارت هذا العام اطلاق ألبوم كامل باللهجة الخليجية يحمل عنوان "لا تستسلم" وتضمن الألبوم 20 أغنية، ومن أبرز أغانيه "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبدالمحسن، وألحان عزوف، وتوزيع بشار سلطان، و"يا مثبت" من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع خالد عز، و"ما عرفت انطق"، من كلمات قوس، وألحان سهم، وغيرها من الأغاني.

وجاء ألبوم أصالة نصري بعد فترة قصيرة من طلاقها من المخرج طارق العريان، وأعربت عن سعادتها به وعلقت قائلة :" مولودي هذا ستحبونه لأن فيه ماهو حلو وطيب ومبدع...شعراء كبار وملحنون عظماء وموزعون موسيقيون نسجوه على أجنحة العبقرية صدقوني في الحكايا المفرحة وحدها، أسعدتني تلك المشاعر وعشتها وصدقتها وكنت أبتسم وكلي فرح..واعذروني إن بالغت بالحكايات المحزنة، فما نجوت من إبعاد كوامني بكل حنينها وشجونها".

ألبوم أنغام "مزح"

في نوفمبر الماضي دخلت الفنانة أنغام ايضا المنافسة هذا العام بألبومها الخليجي بعنوان "مزح" الذي ضم 15 أغنية وأبرزها "مزح، غريب، لايقين، لا تستغرب، آخر لقاء، ثلاثة حروف"،

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وصوّرت أنغام جميع أغاني البومها بمحتوى بصري خاص بكل أغنية، وقدمت أكثر من إطلالة في الكليبات بالإضافة إلى المؤثرات البصرية الخاصة والأجواء الكلاسيكية التي قدمتها في الصورة، وهو ما اعتبرها الجمهور من أبرز مفاجآت العمل الجديد لأنغام.

مصطفى قمر "لمن يهمه الأمر2"

الفنان مصطفى قمر ينضم للقائمة بأحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "لمن يهمه الأمر2"، وتضمن الالبوم 6 أغنيات وهي: "يا مسافر، دقي عودك، حبك على جبيني، عجوز في المدينة، راجعين، حنونة".

وحمل الألبوم العديد من المفاجآت حيث شارك مصطفى قمر شقيق "ياسر" في أغنية "يا مسافر"، كما شارك الموسيقي الليبي الكبير ناصر المزداوي في أغنية "حنونة".

لطيفة "أقوى وحدة"

بعد غياب ثلاث سنوات، أطلقت الفنانة لطيفة التونسية ألبومها "أقوى واحدة"، وضم الألبوم 14 أغنية طرحتها النجمة تباعاً على فترات مختلفة هذا العام، وتعاونت فيها الفنانة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، أبرزهم أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور.

وصورت الفنانة لطيفة أغنيتين من الألبوم بطريقة الفيديو كليب، هما: "شاغلني" و"في الأحلام".

الفنانة وعد وألبوم "وعد 2020"

المطربة السعودية وعد، طرحت هذا العام ألبومها الجديد بعنوان "وعد 2020"، عبر موقع "يوتيوب" والذي تعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من أبرزهم الملحن وليد سعد، وناصر الصالح، والشاعر خالد تاج الدين.

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جنات "أنا في انتظارك"

في اغسطس الفائت، عادت المطربة جنات إلى الألبومات بعد غياب سنوات منذ آخر البوم لها عام 2016، وطرحت ألبومها "أنا في انتظارك" مع شركة "روتانا"، والذي جاء بعد أيام من استقبالها طفلتها الثانية "جوليا".

وضم الألبوم 11 أغنية رومانسية باللهجة المصرية، وتعاونت بها جنات مع عدد من الشعراء والموسيقيين البارزين مثل عزيز الشافعي وهاني يعقوب وبلال سرور وأمير طعيمة ورامي جمال وغيرهم.

ألبوم كارول سماحة

الفنانة كارول سماحة بدأت العد التنازلي لطرح ألبومها الجديد المقرر طرحه بعد أيام ونشرت أول بوستر للألبوم بعنوان "الكريسماس" وذلك بعد فترة غياب لها عن طرح الألبومات، وشوقت الجمهور إليه بطلبها منهم تخمين الأنواع الموسيقية التي ستقدمها في الألبوم.

وقالت كارول سماحة في تعليقها على الألبوم الجديد:"انه ليس بالألبوم الميلادي التقليدي، كل أغنية قصة تلامس حياتنا اليومية! الألبوم قريبا..".

هذا و أعلن العديد من النجوم عن استعدادهم لإطلاق البومات جديدة في الفترة المقبلة وبينهم شيرين عبد الوهاب وأحلام ومحمد محيي وغيرهم ، بينما حدد رابح صقر موعد صدرو ألبومه مع بداية العام الجديد.