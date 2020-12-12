فيديو ظافر العابدين : "خط دم" من أكثر الأفلام مشاهدة وسأتعلم من الانتقادات الموجهة له

ظافر العابدين تحدث في لقاء مصور مع "دوت الخليج" عن تفاصيل أحدث أعماله السينمائية، كما كشف عن سبب عدم مشاركته في أعمال درامية في شهر رمضان 2021، ورايه في ردود الفعل حول فيلمه الأخير "خط الدم" الذي تعاون فيه مع الفنانة نيللي كريم.

ظافر العابدين يغيب عن دراما رمضان 2021

ظافر العابدين أكد في تصريحاته أنه سوف يغيب عن شهر رمضان 2021 وذلك بسبب انشغاله الفترة الماضية في تصوير الموسم الثاني من مسلسل "عروس بيروت"، وانه لا يزال يستكمل تصوير أحدث أعماله السينمائي وهو فيلم "العنكبوت" الذي يشارك في بطولته مع الفنان أحمد السقا فقال ظافر العابدين: "الغياب عن شهر رمضان جاء بسبب تصويري لمسلسل (عروس بيروت) واخذنا فترة طويلة في التصوير، وسعيت خلال الفترة الماضية أن اتواجد في السينما المصرية بأكثر من عمل منها فيلم (العنكبوت) مع الفنان أحمد السقا، وكذلك فيلم (خط الدم) مع الفنانة نيللي كريم الذي عرض على منصة (شاهد)، ولن استطيع المشاركة في أي عمل درامي في رمضان بسبب ضيق الوقت، لكن في موسم 2022 سوف اتواجد في مسلسل وفيلم جديد، وخلال الفترة القادمة سوف احصل على راحة مع عائلتي".

ظافر العابدين يرد على الانتقادات التي وجهت لفيلم "خط الدم"

ظافر العابدين تحدث عن تجربته في فيلم "خط الدم" وردود الفعل حول العمل الذي عرض على منصة "شاهد"، كما كشف تفاصيل دوره في فيلم "العنكوب" فقال: "دوري في فيلم (العنكبوت) مختلف تماما فهو غامض ويدور في إطار الأكشن وسعيد بالتجربة بسبب مشاركتي مع العديد من النجوم الكبار في هذا العمل، ومتشوق لرد فعل الجمهور حوله"، وأضاف ظافر العابدين: "سعيد بتجربتي في فيلم (خط الدم) لأنه عمل مختلف وتحدي جديد ولم يقدم مثل هذا النوع من الأفلام من قبل في العالم العربي، فبالتأكيد هناك تيار من الجمهور يؤيد العمل وتيار سوف يرفضه، لكن هناك ردود فعل إيجابية، اما بالنسبة للانتقادات فسوف نتعلم منها، وقد حقق العمل نسبة مشاهدة مرتفعة على منصة (شاهد) فهو من أكثر الأعمال التي تمت مشاهدتها".

ظافر العابدين: هدفي المشاركة في أعمال عالمية أكثر

ظافر العابدين تحدث كذلك عن مشاركته في المسلسل العالمي " The Eddy" والذي عرض على شبكة "نتفليكس" وهو من إخراج داميان شازيل فقال: "تم عرض المسلسل على شبكة (نتفليكس) وتم تصويره في فرنسا باللغة الإنجليزية والفرنسية وسعيد بهذه التجربة، وإن شاء الله هناك أعمال جديدة عالمية في المستقبل، مع الحفاظ على استمراري في تقديم أعمال في العالم العربي"، ظافر العابدين أوضح كذلك كواليس تصويره للموسم الثاني من مسلسل "عروس بيروت" فقال: "من أكثر الأشياء التي استمتعت بها في تصوير مسلسل (عروس بيروت) هو العود والالتقاء مع الأصدقاء في العمل، والحمدلله نجح المسلسل على نطاق واسع في العالم العربي وهذا اعتبره شرف لي".

ظافر العابدين أشار إلى كونه متفائل بعام 2021 وذلك بعد الصعوبات التي مر بها وجميع من حوله بسبب أزمة كورونا خلال هذا العام فقال: "2020 عام مؤثر بالنسبة للناس جميعا وليس بالنسبة لي فقط، بسبب أزمة فيروس كورونا، فقد مررنا بصعوبات ومرض العديد من الأصدقاء وأزماتهم، لكن متفائل إن شاء الله بعام 2021".