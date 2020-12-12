أحلام تنعى وفاة الإعلامي صلاح الدين الغماري

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة أحلام، وفاة الإعلامي صلاح الدين الغماري، وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت أحلام قائله: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد الشاب صلاح الدين الغماري، رحمة الله عليه وإلى كل الشعب المغربي، وكل الاعلاميين أسال الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يجعل هذه الأيام خير أيام وأن يبدله دار خير من داره ويعوض شبابه جنات النعيم.. أدعو له".

يذكر أن الإعلامي صلاح الدين الغماري توفى عن عالمنا أمس، عن عمر ناهز الـ50 عاما.